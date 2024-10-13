شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: نهر النيل يشكل المصدر الرئيسى للمياه لبلادنا بنسبة تتجاوز 98% والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 09:56 ص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن موعد انعقاد أسبوع القاهرة للمياه يتزامن هذا العام مع الأسبوع الأفريقي للمياه بما يمثل زخما لمناقشة قضايا المياه على المستوى القارى.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة مسجلة له في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه: "تضع مصر المياه على رأس الأولويات.. حيث يعتبر نهر النيل تحديدا قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه لبلادنا بنسبة تتجاوز 98%".