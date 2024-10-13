شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مصر تبنت العديد من المبادرات والبرامج القارية ذات الصلة بالمياه والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تضع المياه على رأس أولوياتها، حيث يعتبر نهر النيل تحديدا، قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا، بنسبة تتجاوز "98%"، ولذلك فإن الحفاظ على هذا المورد الحيوى، هو مسألة وجود.. تتطلب التزاما سياسيا دؤوبًا وجهودا دبلوماسية، وتعاونا مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى بافتتاح النسخة السابعة من "أسبوع القاهرة للمياه".

وأكد الرئيس السيسى، أنه فى ضوء التزام مصر العميق بهويتها الإفريقية، تبنت مصر العديد من المبادرات والبرامج القارية، ذات الصلة بالمياه، كما تأتى رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة لتؤكد مجددا هذا الالتزام.. حيث تسعى مصر من خلال هذه الرئاسة، إلى تعزيز التعاون الإقليمى فى مجال المياه ودعم جهود الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.