شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: قضية المياه أولوياتنا.. ونهر النيل يرتبط ببقاء الشعب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر تضع المياه على رأس أولوياتها، حيث يعتبر نهر النيل تحديدا، قضية ترتبط بحياة الشعب المصري وبقائه، كونه يشكل المصدر الرئيسي للمياه في بلادنا، بنسبة تتجاوز "98%"، ولذلك فإن الحفاظ على هذا المورد الحيوى، هو مسألة وجود.. تتطلب التزاما سياسيا دؤوبًا وجهودا دبلوماسية، وتعاونا مع الدول الشقيقة لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى بافتتاح النسخة السابعة من "أسبوع القاهرة للمياه".