شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية متجددة لتبادل الخبرات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 09:47 ص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن أسبوع القاهرة للمياه حدث سنوي ومنصة دولية متجددة لتبادل الخبرات والشراكات وتبادل المعرفة ودعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في مجال الموارد المائية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح أسبوع القاهرة السابع للمياه: "لدينا إرادة قوية لتنظيم هذا الحدث في موعده رغم التحديات الجمة التي يشهدها العالم نظرا لأهمية التباحث في مجال الموارد المائية وفى ظل الشح المائي وندرة المياه لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية فضلا عن المشروعات العملاقة لاستغلال الأنهار الدولية".