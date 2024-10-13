شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حادث تصادم قطارين المنيا، اليوم، الأحد، ووجه بسرعة رفع درجة الاستعداد القصوى بـ مستشفيات جامعة المنيا؛ لاستقبال الحالات المُصابة وتقديم كامل الرعاية الصحية لهم.

ومن جهته، أوضح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا أن الدكتور أيمن حسانين المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنيا يرأس فريق عمل من الأطباء والجراحين وفرق التمريض؛ لتقديم كامل الرعاية الصحية للمصابين، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان.

وأوضح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنيا أن الحالات المصابة بمستشفى المنيا الجامعي جميعها إصابات خفيفة وتتلقي الرعاية الطبية اللازمة.