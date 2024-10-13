شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن الاجتماعى تتابع حادث قطار المنيا.. وتوجه بتقديم الدعم اللازم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حادث تصادم قطار بجرار بالقرب من مزلقان ماقوسة بمحافظة المنيا، مما أسفر عن وقوع إصابات، وسقوط عربتين من أحد القطارين فى ترعة الإبراهيمية.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بـ محافظة المنيا بسرعة توجه لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر لـ موقع الحادث لتقديم الدعم اللازم، وسرعة إسعاف المصابين.