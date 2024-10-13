أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة 18 أكتوبر 2024 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر حار نهارًا على أغلب الأنحاء إضافة إلى شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها وقد تكون كثيفة في بعض المناطق.

كما توقعت أن تشهد منطقتي حلايب وشلاتين الأحد سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية.

وفي يومي الإثنين 14 أكتوبر والثلاثاء 15 أكتوبر فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وعلى فترات متقطعة

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