شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حادث سقوط عربات قطارين فى ترعة الإبراهيمية بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة المنيا تصادم قطارين أثناء سيرهما على قضبان السكة الحديد، مما أسفر عن سقوط عدد من العربات في ترعة الإبراهيمية، وجاري الوقوف على أسباب وظروف وملابسات الحادث.

فيما توقفت حركة القطارات على خط القاهرة أسوان نتيجة تصادم جرارين سكة حديد بقطار النوم رقم 1087 بمنطقة ماقوسة بالقرب من محطة أبو قرقاص بالمنيا.

وأدى التصادم إلى سقوط بعض عربات القطار على حافة الترعة وجارى المتابعة.

وفى السياق ذاته، تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، توفير الخدمات الإسعافية والعلاجية لـ مصابي حادث القطار وكلف نائبه الدكتور محمد الطيب بالتوجه لمحافظة المنيا لمتابعة الوضع الصحي ميدانيا.

كما وجه برفع درجة التأهب الطبي للمستشفيات الواقعة في النطاق الجغرافي للحادث.