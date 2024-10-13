شكرا لقرائتكم خبر عن جولات لوزارة العمل بالقاهرة ومطروح لضم العمالة غير المنتظمة للتأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ لجان متخصصة من وزارة العمل، من إدارتي "العمالة غير المنتظمة"، و"التدريب المهني"، ومديريتي عمل القاهرة ومطروح بالتنسيق مع هيئتي "التأمينات الاجتماعية" و"التأمين الصحي"، اليوم، الأحد، فى النزول إلى بعض المواقع للعمالة غير المنتظمة في العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع محطة الضبعة النووية لاختبارهم، واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة لهم بالمجان.

كما سيتم خصم الرسوم المطلوبة لاستخراج تلك الشهادات من الحساب المركزى للرعاية الصحية والاجتماعية لـ العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، وذلك تمهيداً لشمولهم بمظلة التأمين الصحي، حيث ستتحمل وزارة العمل جزءا من تكلفة التأمين عليهم، بالتنسيق مع وزارة التضامن، ويأتي ذلك في إطار مشاركة "الوزارة" في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي من بينها "التوسع في مد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.

وقال محمد جبران، وزير العمل، إن استهداف العمال في بعض مشاريع العاصمة إلادارية بالقاهرة ومحطة الضبعة النووى بمطروح، هذا الأسبوع، وعددهم لا يقل عن 10 آلاف عامل، بداية للنزول إلى كل المشاريع بمواقع عمل جديدة تتركز فيها العمالة غير المنتظمة في المحافظات، بهدف شمول الجميع بالحماية والرعاية الصحية، والتي تشترط أولاً استخراج هذه "الشهادات" لهم، لتؤكد مصداقية امتلاكهم المهارات اللازمة للمهنة أو الحرفة التي يعملون فيها.

وأكد وزير العمل، أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام ومتابعة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يوجه دائماً، بتقديم كل أنواع الدعم لهم باعتبارهم فئة من الفئات الأولى بالحماية والرعاية، كما أنه من أهم محاور برنامج الحكومة.

وأوضح "الوزير"، أن "الوزارة" تواصل حصر وتسجيل هذه الفئة، في كل مواقع العمل والإنتاج، وتقدم لها 6 منح سنوية، في المناسبات الرسمية، وتعويضات في حالة الوفاة، أو الإصابة أثناء العمل، وذلك من "حسابات العمالة غير المنتظمة" .