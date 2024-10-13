شكرا لقرائتكم خبر عن رابط التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية لـ 16 أسبوعا دراسيا لأولى إعدادى والان مع تفاصيل الخبر

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية والمنزلية لعدد 16 أسبوعا دراسيا في مواد الرياضيات واللغة العربية واللغة الإنجليزية والماث والساينس والدراسات الاجتماعية، للصف الأول الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى للاطلاع شكل التقييمات والواجبات والأداءات الصفية.

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جدير بالذكر، أن الصف الأول الإعدادى هو صف دراسى مطور أي أن الطلاب حصلوا على كتب ومناهج جديدة حيث يعتبر الأول الإعدادى كأول دفعة طبق عليها نظام التعليم الجديد منذ 2018.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، على أن أهمية ومسئولية المعلمين فى متابعة الواجبات المدرسية وكراسة الحصة، والتقييمات الأسبوعية، وتطبيق قرار أعمال السنة، موجهًا بتكثيف زيارات فرق المتابعة بشكل دورى على المدارس لمتابعة تطبيق الآليات الخاصة بأعمال السنة ونظام التقييمات على صفوف النقل، فيما حذرت وزارة التربية والتعليم من إجبار الطلاب على طباعة التقييمات الأسبوعية موجهة المعلمين بكتابتها على السبورات على أن يقوم الطلاب بنقلها فى كراسة وكشكول الحصة.

