شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توجيهات مهمة من محافظ الجيزة بشأن الاستعداد لفصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 05:00 ص

تكثف محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار، وذلك تنفيذًا لتكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية أبرز توجيهات محافظ الجيزة للجهاز التنفيذي بالمحافظة، استعدادًا لفصل الشتاء.

1- الوقوف على الحالة النهائية للمعدات والشفاطات وفرق العمل لتنظيم الأدوار وتحديد خطط التمركز بكل قطاعات المحافظة للتعامل الفوري مع أي موجات للتقلبات المناخية.

2- تنفيذ إجراءات تطهير مخرات السيول وشبكات صرف الأمطار وتجهيز خطط الطوارئ والانتشار بالنقاط الساخنة.

3- التنسيق مع شركة الكهرباء بإجراء المراجعة الدورية لأعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتغطية كابلات الكهرباء بالشوارع ووضعها على أعماق مناسبة تمنع تسرب المياه إليها لضمان سلامة المواطنين.

4- تفعيل غرف العمليات الفرعية بكل جهة واتصالها مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وعرض البيانات الواردة من الجهات المعنية بالأرصاد الجوية للتعامل الفورى مع أى تحذيرات فى هذا الشأن.

5- تطهير الترع والمصارف بنطاق القرى بشكل دورى تفاديًا لتراكم المخلفات بها وحفاظًا على المظهر الحضاري.



