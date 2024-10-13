شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تدفع بمعدات وأوناش لرفع عربتي قطار المنيا من ترعة الإبراهيمية والان مع تفاصيل الخبر

دفعت هيئة السكك الحديدية بمعدات وأوناش لرفع عربتي قطار النوم بعد سقوطهما فى ترعة الإبراهيمية نتيجة تصادم جرارين بالقطار من الخلف.

وأكدت هيئة السكة الحديد، أن الحادث نتج عن اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم (عربة القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص والمنيا مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار، وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة.

وكلف الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتتمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كل من نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي ورئيس هيئة السكة الحديد بالتوجه لموقع الحادث وتشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.