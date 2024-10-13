شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: حادث قطار المنيا نتج عن تصادم جرارين بقطار 1087 من الخلف والان مع تفاصيل الخبر

أكدت مصادر بالسكة الحديد، أن سبب حادث قطار المنيا، هو تصادت جرارين هينشر، بالعربات الخلفية للقطار 1087 - قطار النوم - المتجة للقاهرة، وذلك بالقرب من منطقة ماقوسة القريبة من محطة ابو قرقاص بالمنيا .

وأدى التصادم إلى سقوط 2 عربة قطار على حافة الترعة، ويجرى الأن انقاذ ركابها ورفع العربتين.

وتوقفت منذ قليل حركة القطارات على خط القاهرة أسوان نتيجة تصادم جرارين سكة حديد بقطار النوم رقم 1087 بمنطقة ماقوسة بالقرب من محطة ابو قرقاص بالمنيا .



