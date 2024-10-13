شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة القطارات على خط القاهرة أسوان بالقرب من محافظة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 08:00 ص

توقفت منذ قليل حركة القطارات على خط القاهرة أسوان نتيجة تصادم جرارين سكة حديد بقطار النوم رقم 1087 بمنطقة ماقوسة بالقرب من محطة ابو قرقاص بالمنيا .

وأدى التصادم إلى سقوط بعض عربات القطار على حافة الترعة وجارى المتابعة.



وقال شهود عيان، إن الجرارين تصادما بالقطار رقم 1087 من الخلف وأدى ذلك لسقوط 2 عربة بالترعة، وجارى العمل على رفع العربتين.



