شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف بالحرارة اليوم وشبورة كثيفة أحيانا والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد 13 أكتوبر 2024، ارتفاعا طفيفا بالحرارة، ليسود طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، حار نهاراً على أغلب الأنحاء.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع أن يشهد اليوم تأثر البلاد بشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة علي بعض المناطق ، وفرص أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين .

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 37 درجة، والصغرى 22، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 24.