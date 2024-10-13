- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم قطارين بالمنيا وسقوط عربتى ركاب فى ترعة الإبراهيمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - المنيا-حسن عبد الغفارالأحد، 13 أكتوبر 2024 07:45 ص
شهدت محافظة المنيا منذ قليل تصادم قطارين بالقرب من مزلقان ماقوسة، مما أسفر عن وقوع إصابات، وسقوط عربتين من أحد القطارين فى ترعة الإبراهيمية.
وذكرت مصادر، أن قطار تصادم مع آخر بالقرب من مزلقان ماقوسة، مما أدى إلى سقوط عربتين من أحد القطارين بترعة الإبراهيمية.
تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة المنيا إخطارا يفيد تصادم قطارين أمام مزلقان سكة حديد قرية ماقوسة بالمنيا.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز