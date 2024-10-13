شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم قطارين بالمنيا وسقوط عربتى ركاب فى ترعة الإبراهيمية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت محافظة المنيا منذ قليل تصادم قطارين بالقرب من مزلقان ماقوسة، مما أسفر عن وقوع إصابات، وسقوط عربتين من أحد القطارين فى ترعة الإبراهيمية.

وذكرت مصادر، أن قطار تصادم مع آخر بالقرب من مزلقان ماقوسة، مما أدى إلى سقوط عربتين من أحد القطارين بترعة الإبراهيمية.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة المنيا إخطارا يفيد تصادم قطارين أمام مزلقان سكة حديد قرية ماقوسة بالمنيا.