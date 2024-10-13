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تصادم قطارين بالمنيا وسقوط عربتى ركاب فى ترعة الإبراهيمية

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القاهرة - سامية سيد - المنيا-حسن عبد الغفار

الأحد، 13 أكتوبر 2024 07:45 ص

شهدت محافظة المنيا منذ قليل تصادم قطارين بالقرب من مزلقان ماقوسة، مما أسفر عن وقوع إصابات، وسقوط عربتين من أحد القطارين فى ترعة الإبراهيمية.

وذكرت مصادر، أن قطار تصادم مع آخر بالقرب من مزلقان ماقوسة، مما أدى إلى سقوط عربتين من أحد القطارين بترعة الإبراهيمية.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة المنيا إخطارا يفيد تصادم قطارين أمام مزلقان سكة حديد قرية ماقوسة بالمنيا.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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