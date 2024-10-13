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شكرا لقرائتكم خبر عن %81 من القراء يطالبون بتكثيف حملات توعية المزارعين بمخاطر حرق قش الأرز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المزارعين بمخاطر حرق قش الأرز؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المزارعين بمخاطر حرق قش الأرز.
وأيد 81% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المزارعين بمخاطر حرق قش الأرز، بينما عارض 19% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المزارعين بمخاطر حرق قش الأرز.
نتيجة الاستطلاع
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