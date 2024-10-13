شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف معلومات هامة عن تطعيم الحمى الشوكية .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 06:00 ص

قالت وزارة الصحة والسكان إن تطعيم الحمي الشوكية أو الالتهاب السحائي خاص بالوقاية من الالتهاب السحائي والذى يتسبب فى التهاب في الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي والتى تسببه.Neisseria meningitidis بتسببه بكتيريا.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أن البكتيريا المسببة لالتهاب السحائى ليها أكثر من نمط مصلي أو serogroup أهمهم A- ، - B.

واستكملت : في مصر التطعيم إما أن يكون متعدد السكريات، وهو ما تقوم الوزارة باستخدامة خاصة فى تطعيم الأطفال في المدارس أول كل مرحلة دراسية للوقاية من النمط المصلي A-C.

وقالت : يوجد تطعيم حمى شوكية مقترن، وما يميزة أنه متعدد السكريات وإن الطفل لا يحتاج جرعة تنشيطية من وقت إلى آخر.