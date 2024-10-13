شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف طرق علاج الهربس .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت هيئة الدواء المصرية عن طرق وكيفية علاج الهربس مشيرة إلى أن الطريقة الأمثل تتمثل فى الآتى:

1 -غالبًا ما تُستخدم الأدوية لعلاج نوبات الهربس الأولى أو المتكررة "والتي يمكنها تقليل مدة الأعراض وشدتها، لكنها لا تستطيع علاج العدوى"​.​

2- غالبًا ما يوصى بالعلاج للأشخاص الذين يعانون من نوبات متكررة أو متكررة مؤلمة جدًا أو الذين يرغبون في تقليل خطر نقل الهربس لشخص آخر.​​

3 -أثناء نشاط المرض، قد يصف الطبيب مرهم أو كريم مضاد للفيروسات للمساعدة في تقليل الأعراض والتخلص منها بشكل أسرع، ويجب البدء في استخدامه بعد وقت قصير من بدء نشاط المرض لكي يكون فعالًا ( خلال 48 ساعة) . ​​

4 -يتناول العديد من الأشخاص المصابين بفيروس الهربس البسيط من النوع الثاني (HSV-2) أدوية يومية عن طريق الفم لمنع نشاط الفيروس.​