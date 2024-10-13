حدث في منتصف الليل| الإسكان تكشف سعر المتر بالوحدات المطروحة.. وحقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

متحدث الإسكان: سعر المتر بالوحدات المطروحة يتراوح ما بين 8 آلاف و15 ألف جنيه

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الطرح الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان خلال الفترة الأخيرة، يُعد أكبر طرح منذ فترة طويلة، ويبدأ التقديم من 27 أكتوبر ولمدة شهر.

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بعد افتتاح محطة بشتيل.. رئيس هيئة السكك الحديدية يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر القطارات

أكد المهندس محمد عامر، رئيس هيئة السكك الحديدية، أن محطة بشتيل ستبدأ عملها الفعلي اعتبارًا من غدًا الأحد.

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ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.

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مجانية لتلك الفئات.. الصحة توضح آلية تقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الخدمات الإسعافية في مصر تقدم مجانًا لجميع المواطنين دون استثناء، وهذه الخدمات تشمل تقديم الإسعافات الأولية والعناية الطبية الفورية في حالات الطوارئ، وتأمين نقل المصابين إلى أقرب مستشفى مجهز.

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شعبة المخابز توضح حقيقة زيادة أسعار العيش الحر والسياحي

أكد خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، أن هناك احتمالاً قوياً لزيادة أسعار الخبز السياحي خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.

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أحمد موسى معلقا على استيراد أجبان بـ1.2 مليار دولار: هي اختراع يعني؟ -(فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة استوردت سيارات بقيمة وصلت إلى 25 مليار دولار خلال السنوات الماضية، مؤكدًا على ضرورة توطين صناعة السيارات في مصر.

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