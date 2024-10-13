شكرا لقرائتكم خبر عن أوستن يعرب عن قلقه العميق من أنباء عن إطلاق النار على مواقع لليونيفيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عبر عن قلقه العميق بسبب أنباء عن إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مواقع تابعة لقوة حفظ السلام الأممية في لبنان (يونيفيل).

وأضاف بيان البنتاجون أن أوستن دعا في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف جلانت إلى ضمان سلامة وأمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام في لبنان والقوات المسلحة اللبنانية.

كمت أكد على ضرورة انتقال العمليات العسكرية في لبنان إلى مسار دبلوماسي في أقرب وقت ممكن، وإلى ضرورة اتخاذ خطوات لمعالجة الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة.