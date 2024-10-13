شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية إخبارية خاصة لليوم السابع حول قيام الاحتلال بفصل شمال غزة عن القطاع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغطية إخبارية لليوم السابع يقدمها أحمد التايب حول إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلى، فصل شمال القطاع عن مدينة غزة من خلال سيطرة الآليات وغطاء الطائرات المسيّرة، مؤكد أن العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة لليوم الثامن شمال قطاع غزة وقوات الاحتلال ترسل تعزيزات.

وتابعت ىالتغطية، أن قوات الاحتلال الاسرائيلى قامت بعمليات نسف موسعة غرب جباليا ومحيط منطقة الصفطاوي شمال غزة وفقا لوسائل إعلام فلسطينية، فيما طالب الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين في شمال قطاع غزة خاصة جباليا النزلة، وصولا إلى الأطراف الشمالية لمدينة غزة، وهي مناطق الصفطاوي، وأجزاء من حي الشيخ رضوان، بالإخلاء فوراً عبر شارع صلاح الدين باتجاه المنطقة الإنسانية - جنوب القطاع.

وأشارت التغطية إلى أنه فى إطار أعمال الإبادة والتطهير العرقى التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين، وإجبارالفلسطينيين فى شمال قطاع غزة على ترك أرضهم، قد استخدمت إسرائيل فى هجومها البرى المستمر على محافظة شمال قطاع غزة لليوم السابع على التوالى سلاح "الروبوتات المفخخة"، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.