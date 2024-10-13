شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن فصل شمال القطاع عن مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، فصل شمال القطاع عن مدينة غزة من خلال سيطرة الآليات وغطاء الطائرات المسيّرة.

واكد الجيش الاسرائيلى فى بيانه، أن العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة لليوم الثامن شمال قطاع غزة وقوات الاحتلال ترسل تعزيزات.

ووضع جيش الاحتلال سواتر ترابية في الشوارع الرئيسية بين مدينة غزة وشمال القطاع.

وقالت وسائل إعلام فلسطينيية، إن قوات الاحتلال الاسرائيلى قامت بعمليات نسف موسعة غرب جباليا ومحيط منطقة الصفطاوي شمال غزة.

وطالب الجيش الإسرائيلي أمس السبت الفلسطينيين في شمال قطاع غزة خاصة جباليا النزلة، وصولا إلى الأطراف الشمالية لمدينة غزة، وهي مناطق الصفطاوي، وأجزاء من حي الشيخ رضوان، بالإخلاء فوراً عبر شارع صلاح الدين باتجاه المنطقة الإنسانية - جنوب القطاع.

ويقطن المنطقة المستهدفة التي تشمل عدداً من المآوي عشرات الآلاف من الفلسطينيين، إضافة إلى أن الآلاف نزحوا إليها من مخيم جباليا وبلدات جباليا، وبيت لاهيا، وبيت حانون، مع بداية الاجتياح الإسرائيلي لها قبل أسبوع. ولليوم السابع على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي هجوماً برياً على شمال قطاع غزة، يتركز في مخيم جباليا، ومنطقتي بيت حانون، وبيت لاهيا.

وقال مسعفون إن 19 فلسطينياً على الأقل قضوا في هجمات للجيش الإسرائيلي على غزة، خلال الليلة قبل الماضية، بينما تواصل القوات الإسرائيلية التوغل في منطقة جباليا، حيث تقول هيئات إغاثة دولية، إن الآلاف محاصرون هناك.

وقال سكان إن القوات الإسرائيلية تواصل قصف مخيم جباليا بشمالي القطاع من الجو والبر.