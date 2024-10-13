شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أسباب التهابات اللثة وألم الأسنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ــ وليد عبد السلامالأحد، 13 أكتوبر 2024 02:00 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب التهابات اللثة وألم الأسنان والتى تتضمن:
1- تسوس بالأسنان أو جذور الأسنان.
2- التهابات باللثة.
3- التهابات شديدة وجيوب باللثة.
4- وجود تراكمات جيرية على الأسنان واللثة.
5- خراج أو تكيس ملتهب ومصاب بالبكتيريا.
6- التهابات بعظام الفكين.
7- التهابات بالغدد اللعابية.
8- وجود تقرحات بالأنسجة الرخوة واللسان.
9- جروح وخدوش بالأنسجة واللثة نتيجة الأسنان المكسورة.
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