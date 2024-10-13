يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز

الأحد، 13 أكتوبر 2024 02:00 ص

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أسباب التهابات اللثة وألم الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية