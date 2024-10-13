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وزارة الصحة تكشف أسباب التهابات اللثة وألم الأسنان

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القاهرة - سامية سيد - كتب ــ وليد عبد السلام

الأحد، 13 أكتوبر 2024 02:00 ص

 كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب التهابات اللثة وألم الأسنان والتى تتضمن: 

1- تسوس بالأسنان أو جذور الأسنان.

2-  التهابات باللثة.

3- التهابات شديدة وجيوب باللثة.

4- وجود تراكمات جيرية على الأسنان واللثة.

5- خراج أو تكيس ملتهب ومصاب بالبكتيريا.

6- التهابات بعظام الفكين.

7- التهابات بالغدد اللعابية.

8- وجود تقرحات بالأنسجة الرخوة واللسان.

9- جروح وخدوش بالأنسجة واللثة نتيجة الأسنان المكسورة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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