حريق التجمع الخامس.. 60 دقيقة جحيم وسط نيران تتصاعد في سماء شارع التسعين (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

60 دقيقة طالت فيها النيران كل شىء داخل كافية ومطعم "برنسيس"، بشارع التسعين جنوبي التجمع الخامس، وامتددت إلى أجزاء من مبنى فندق "تليبيرفورمس مصر".

منذ الوهلة الأولي للحريق الذي بدأ شراراته داخل كافية "برنسيس"، هرول الجميع هروبا من جحيم النيران التى تزايدت فجأة، ولم يستطيع العاملون مجابهتها بطفايات الحريق مع شدة النيران التي أصبحت عائقا أمام العاملين داخل الكافية، وسرعان ما امتدت النيران إلى أجزاء من مبني "تليبيرفورمس مصر".

نحو 120 دقيقة؛ احتاجتها قوات الدفاع المدني بالقاهرة، لإخماد الحريق عقب محاصرة النيران من كل جانب، بعدما عززت القوات بعشرات من سيارات الاطفاء وخزنات مياه للتعامل مع الحريق، اصطفت سيارات إسعاف مجهزة تحسبا لأي حالات اختناق أو إصابات في الحريق.

حتى اللحظة،لا زال قوات الإطفاء تجري عمليات التبريد لمنع تجدد ألسنة النيران مرة أخرى، عقب إخماد الحريق الذي نشب قبل ساعتين، والذي نتج عنه إصابة 7 مواطنين تصادف وجودهم في الحريق باختناق، وفق ما أكده مصدر أمني.

الصور والفيديوهات، التي حصل عليها "الخليج 365" من الحريق أظهرت ارتفاع ألسنة النيران للمبني، حتى امتدت للأشجار من ثم مول تجاري إذ حولت الشارع إلى كتلة من اللهب، وسط ذهول الجيمع.

أول تعليق من "تليبيرفورمس مصر" على حريق مبنى الفندق بشارع التسعين