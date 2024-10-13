7 مصابين في جحيم مول التجمع الخامس.. والحماية المدنية تحاصر النيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

سجل حريق هائل اندلع في مول شهير بالتجمع الخامس، إصابة 7 أشخاص بحالات اختناق بالدخان.

مصدر أمني مسؤول أفاد بأن النيران امتدت إلى أجزاء مبني المول المكون من 3 طوابق، ونجح رجال الحماية المدنية في محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى إلى الأماكن المجاورة وإخماده.

وقالت الصفحة الرسمية لفندق "تليبيرفورمس مصر" إن النيران طالت أجزاء من مبنى الفندق تم التعامل بحرص شديد للحفاظ على أرواح الموظفين، لم يصاب أحد من العاملين بالفندق بسوء.

وأشادت إدارة الفندق بالاستجابة السريعة، لأجهزة الدفاع المدني والشرطة، في احتواء الموقف دون أي خسائر في الموظفين.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء؛ للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي المباني المجاورة.

كان اندلع حريق داخل كافيه بشارع التسعين الجنوبي في التجمع الخامس، وسط محاولات من قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة عليه وإخماده.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، دفع بـ10 سيارات إطفاء بقيادة نائبه، وفرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده للأماكن المجاورة.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل أحد الكافيهات بالتسعين الجنوبي، وسط جهود رجال الدفاع المدني لمحاصرة النيران ومنع وقوع خسائر في الأرواح.