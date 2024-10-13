محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان يونس:

كشفت الصفحة الرسمية الخاصة بـ فندق "تليبيرفورمس مصر"، التفاصيل الكاملة لحريق هائل شب في أحد المباني المجاورة لهم بـ شارع التسعين في التجمع الخامس.

وقالت، إن الحريق طال أجزاء من مبنى الفندق، وتم التعامل معه بحرص شديد للحفاظ على أرواح الموظفين، مشيرا إلى أن عمال الفندق لم يصابوا بسوء.

وأشادت إدارة الفندق بالاستجابة السريعة، لأجهزة الدفاع المدني والشرطة، في احتواء الموقف دون أي خسائر في الموظفين.

مصدر أمني مسؤول أفاد بأن النيران امتدت إلى أجزاء مبني مول شهير مكون من 3 طوابق، ونجح رجال الحماية المدنية في محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى إلى الأماكن المجاورة وإخماده.

كان مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، دفع بـ10 سيارات إطفاء بقيادة نائبه، وفرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده للأماكن المجاورة.

وسجل الحريق إصابة 7 أشخاص بحالات اختناق بالدخان، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على الحريق.

أول تعليق من "تليبيرفورمس مصر" على حريق مبنى الفندق بشارع التسعين

7 مصابين في جحيم مول التجمع الخامس.. والحماية المدنية تحاصر النيران