شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تطلق برنامج الورد اليومي للقرآن الكريم على منصاتها الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الأوقاف برنامج الورد اليومي للقرآن الكريم على منصاتها الإلكترونية.

وقالت وزارة الأوقاف إنه انطلاقًا من عناية وزارة الأوقاف المصرية بالقرآن الكريم ، ومن منطلق قول الله تعالى ﴿‌وَلَقَدْ ‌يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴾ ، وقول النبي ﷺ : "اقْرَؤُوا القُرْآنَ فإنَّه يَأْتي يَومَ القِيامَةِ شَفِيعًا لأَصْحابِهِ"، تطلق وزارة الأوقاف برنامج الختمة القرآنية للقرآن الكريم الورد اليومي.

وأضافت وزارة الأوقاف أنه سيتم نشر صفحة من القرآن الكريم يوميًّا الساعة الثالثة عصرًا، من خلال نشر صفحة من مصحف مصر يوميًّا.