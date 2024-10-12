شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تستهدف مركزا لقوى الأمن الداخلي اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن الطيران الإسرائيلى غارة ، اليوم السبت، استهدفت مقراً لقوى الأمن الداخلي في بلدة علما الشعب - جنوب لبنان.

ولم تحدث إصابات لأن المركز الأمني خالياً من العناصر منذ قرابة الـ10 أشهر.

و قد شن العدو الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات جوية مكثفة استهدفت عدداً من البلدات في جنوب لبنان، شملت كلا من ( شحور، زبقين، المحمودية، القوزح، حاريص، البازورية، الوزاعية، طيرحرفا وعلما الشعب).



كما قصف العدو الإسرائيلي مركزاً تابعة للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة عيتيت.