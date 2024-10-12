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إسرائيل تستهدف مركزا لقوى الأمن الداخلي اللبنانى

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القاهرة - سامية سيد - شن الطيران الإسرائيلى غارة ، اليوم السبت، استهدفت مقراً لقوى الأمن الداخلي في بلدة علما الشعب - جنوب لبنان.

ولم تحدث إصابات لأن المركز الأمني خالياً من العناصر منذ قرابة الـ10 أشهر. 

و قد شن العدو الإسرائيلي، اليوم السبت، غارات جوية مكثفة استهدفت عدداً من البلدات في جنوب لبنان، شملت كلا من ( شحور، زبقين، المحمودية، القوزح، حاريص، البازورية، الوزاعية، طيرحرفا وعلما الشعب).


كما قصف العدو الإسرائيلي مركزاً تابعة للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة عيتيت.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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