شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى يعلن نشر بطارية دفاع جوى أمريكية لأول مرة بإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلى عن مصدر عسكرى أنه لأول مرة بطارية دفاع جوى أمريكية ستتمركز بإسرائيل استعدادا لأى هجمات إيرانية.

ويرى مسئولون أمريكيون أن إسرائيل قلصت أهدافها فى الرد المرتقب على إيران، حسب تقرير لشبكة "إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وقال هؤلاء المسئولون إن أهداف الضربة الإسرائيلية ستكون "عسكرية أو تتعلق بالبنية التحتية للطاقة".

وفي الأول من أكتوبر، أطلقت إيران نحو مئتي صاروخ على إسرائيل، في خطوة وصفتها بأنها رد انتقامي على اغتيال زعيم حزب الله حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، فضلا عن مقتل عسكريين إيرانيين في الصراع الدائر منذ أكثر من عام.

ومنذ ذلك الوقت تتوعد إسرائيل إيران، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إن الرد على هجوم طهران سيكون "فتاكا ودقيقا ومفاجئا".