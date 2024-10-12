شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: أكثر من مليون إسرائيلى دخلوا الملاجئ خلال عيد الغفران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن حوالى أكثر من مليون إسرائيلى دخلوا الملاجئ خلال العيد.

وتتوقف الحياة فى إسرائيل، خلال عطلة عيد الغفران، اليوم السبت، والتى بدأت مع غروب شمس الجمعة، حيث يعد هذا العيد من أهم الأعياد اليهودية، ويتم فيه غلق المحالات التجارية والمطاعم وغيرهم بجانب توقف العمل فى كافة المؤسسات.

وجاءت عطلة عيد الغفران، فى وقت يراقب فيه العالم كل تحركات إسرائيل عن طريقة ردها على الهجوم الإيرانى الأسبوع الماضي، حيث شنت طهران على تل أبيب هجوماً بعشرات من الصواريخ الباليستية ردًا منها على اغتيال رئيس المكتب السياسى لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله.

على الرغم من الهجوم الإيراني، فإن الحكومة الإسرائيلية لم تتمكن من التوافق على خطوط عمل واضحة للرد على طهران، هذا الإنقسام فى الرأى يعكس التحديات التى تواجه مجلس الوزراء الإسرائيلى فى اتخاذ قررات حاسمة فى ظل هذه الظروف، وذلك بحسب ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلي.

كما أكد مسؤول إسرائيلي، نقلاُ عن هيئة البث الإسرائيلية، على تقارب وجهات النظر مع الولايات المتحدة بشأن الأهداف المحددة للضربات المحتملة على إيران.