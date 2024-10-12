شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يفتتح محطة قطارات الصعيد وعدد من مشروعات «النقل» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى يفتتح محطة قطارات الصعيد وعدد من مشروعات «النقل»

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الرئيس السيسى يفتتح محطة قطارات الصعيد وعدد من مشروعات «النقل».. ويؤكد: تطوير مشروعات النقل لتجهيز الدولة وخدمة المواطنين والتنمية.. مصرون على استكمال مراحل «حياة كريمة» رغم الظروف الصعبة.. والرئيس لأهالى سيناء: «كل ذرة رمل أمانة فى رقبتنا ورقبتكم».. ويؤكد: نستطيع صناعة وإنتاج العديد من المنتجات التى يتم استيرادها بملايين الدولارات

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