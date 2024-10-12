شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشارك فى تدشين كتاب "الأمن القومي المصري خط أحمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في المؤتمر الحاشد لتدشين "كتاب الجمهورية" تحت عنوان: "الأمن القومي المصري خط أحمر .. رئيسٌ وطنيٌّ لدولةٍ قويةٍ وشعبٍ يستحق" بحضور المهندس طارق لطفي - رئيس مجلس إدارة دار التحرير، وأحمد أيوب - رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أحمد سليمان - رئيس تحرير المساء، المهندس محمد شيمي - وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، اللواء أ.ح. محرز عبد الوهاب - مساعد وزير الدفاع، والعقيد أ.ح. غريب عبد الحافظ - المتحدث العسكري للقوات المسلحة، والدكتور حسان النعماني - رئيس جامعة سوهاج، والسيد اللواء طارق فتحي - ممثل وزارة الداخلية، وعدد من الحضور.

وأكد وزير الأوقاف أننا أمام حدث مهم بكل المقاييس، لأننا أمام كتاب، ويكفي أن المتنبي قال:

أَعَزُّ مَكانٍ في الدُنى سَرجُ سابِحٍ

وَخَيرُ جَليسٍ في الزَمانِ كِتابُ

وأضاف: إن الكتاب منذ فجر التاريخ سيظل وسيبقى مهما استحدثت من تقنيات وتكنولوجيا ووسائل تواصل اجتماعي وذكاء اصطناعي، وسيبقى له عبقه ورونقه وجماله وجاذبيته التي يجذب بها عشاق المعرفة والعلم، فأي كتاب جدير أن نحتفي به إجلالًا وإكبارًا منا لمقام العلم والمعرفة وصناعة الوعي.

وأشار إلى أن هذا الكتاب يزداد أهمية وجديَّة ومصداقيَّة ووقارًا حينما يسجل ويرصد مسيرة وطن في ظرفٍ إقليميٍّ ودوليٍّ في غاية التعقيد، وتحيط به الأعاصير والعواصف من كل اتجاه، ويتهدده الخطر من كل ناحية، واستطاع هذا الوطن بفضل الله جل جلاله وتوفيق الله لأبنائه الأمناء عليه من جيشه العظيم والشرطة الوطنية والمؤسسات الدينية؛ الأزهر الشريف والكنيسة، والجامعات، وسائر شرائح المجتمع والإنسان الوطني البسيط في كل قرية ونجع على أرض الوطن أن يتخطى كل تلك الصعاب، حيث احتشد هؤلاء في ظرف صعب ليكونوا أمناء على وطنهم ليعبروا به إلى بر النجاة.

ثم تزداد قيمة هذا الكتاب حيث يرصد مسيرة قائد قاد وطنه بوطنية وإخلاص وصدق وتجرد، وغيرة على بلده ووطنه؛ وهو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي (حفظه الله) الذي نُكنُّ له ونقدم له كله التحيات والعرفان بما قدمه لوطنه ليبقى هذا الوطن حرًا عزيزًا مرفوع الرأس.

وأضاف: يأتي هذا الكتاب التوثيقي "كتاب الجمهورية" في إصداره الجديد والمعنون بعنوان: "الأمن القومي خط أحمر .. رئيسٌ وطنيٌّ لدولةٍ قويةٍ وشعبٍ يستحق"، ليمثل هذا الكتاب وثيقة ستبقى شاهدة للأجيال القادمة وللتاريخ، وتمثل شهادة صدق وتوثيق أمينٍ وهمة كبيرة، وثيقة عبقرية ترصد بكل أمانة ودقة مختلف محاور بناء الوطن، ومقدار ما قدمه على مدار السنوات الماضية، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي (حفظه الله) في حماية وطنه وبلده، واحتشاد هذا الشعب خلف قيادته.