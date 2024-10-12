شكرا لقرائتكم خبر عن تموين الجيزة تضبط مخزنا يطرح زيت سيارات مغشوش ويقلد علامة تجارية مشهورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة حملة رقابية بناء على المعلومات الواردة لمدير المديرية والتى تفيد بوجود أحد المواقع يقوم بالتلاعب والغش التجاري في منتج "زيوت السيارات" وتقليد عدد من الماركات المشهورة من زيوت السيارات وذلك بمنطقة قرية ابو صير مركز البدرشين بمحافظة الجيزة.



ويأتى ذلك في اطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالرقابة والتفتيش علي كتفك الأنشطة والمنشأت التموينية والتجارية بالأسواق وكذلك مكافحة كافة صور الغش التجارى وتقليد العلامات التجارية .

وعليه تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة السيد بلاسى مدير مديرية التموين بالجيزة وتم مداهمة المكان المذكور، وبالتفتيش تبين ان المكان عبارة عن مبنى مكون من ثلاثة ادوار ، والدور الثالث عبارة عن مكان التعبئة وبه خط تعبئة وخزانات للزيت السائب ومخزن للجراكن الفارغة للماركات المشهورة والدور الثانى والارضى مخازن للمنتج النهائى من الزيت معبأ بجراكن لمعظم الماركات المشهورة ، وعلي الفور تم التحفظ على الكميات المضبوطة من الزيت السائب باجمالى كمية ١٤.٥ طن معبأة فى خزانات بلاستيك، وكذلك تم التحفظ على الجراكن المعبأة بعدد 1600 جركن ماركات مختلفة باجمالى ٢١.٥ طن، وبذلك تكون اجمالى الكمية المضبوطة 36 طن زيوت سيارات مقلدة ومعاد تدويرها، كما تم التحفظ على خط الانتاج والآت المستخدمة فى التعبئة والتغليف وعدد ٢٥٠٠ جركن فارغ لماركات مختلفة وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.