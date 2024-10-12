شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس قضايا الدولة يوضح 4 تحديات قانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار إيهاب أبو زيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن هناك تحديات قانونية ناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي والتى يجب مواجهتها وإيجاد حلول سريعة لها.

وأشار المستشار إيهاب أبو زيد، إلى أن من أهم التحديات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، المسؤولية القانونية حيث لا يوجد قانون محدد يحاكم ويحاسب أى فعل يمثل جريمة ينتج عن الذكاء الاصطناعي.

أما التحدى القانونى الثاني لاستخدام الذكاء الاصطناعي الهلوجرام حيث يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي فى استنساخ صور وأصوات واغانى وغيرها مما يضيع حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.

أما التحدى القانوني الثالث الناجم عن الذكاء الاصطناعي هو الأخلاقيات فلا يوجد حاكم لاستخدامه، وبالنسبة للتحدي الرابع الذكاء الاصطناعي فى القانون الهجمات السبرانية.

يذكر أن نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة نظم دورة تدريبية لعدد من قضاة ومستشاري الهيئات والجهات القضائية، بعنوان عصر للذكاء الاصطناعي -إعادة تشكيل القانون بين التحديات والفرص.

وعقدت الدورة التدريبية تحت رعاية المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هئية قضايا الدولة، ويحاضر خلالها المستشار إيهاب ابو زيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد مؤسسي علم الذكاء الاصطناعي القانونى العربي وصاحب كتاب الساعة الأخيرة - للقانون البشرى، فيما يشارك في الدورة نحو 250 مستشارا وقاضيا من الجهات والهيئات القضائية.

وحضر خلال الدورة كل من المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هئية قضايا الدولة، والمستشار زين الدين العابدين الهواري رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والمستشار أحمد خليفه رئيس مجلس إدارة النادي الرياضي لمستشاري قضايا الدولة، والمستشار عصام موريس نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس لجنة التكنولوجيا وتنمية المهارات.



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