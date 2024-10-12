ضبط شخص بالدقهلية يُدير محطة بث تلفزيوني لفك شفرة القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، القبض على شخص بالدقهلية؛ لإدارته محطة بث تلفزيوني لاسلكية لفك شفرة القنوات الفضائية.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة أفادت قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية لاستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به بدون تصريح بالإضافة إلى إدارة محل لبيع مستلزمات كسر شفرة القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وعثر بحوزته على مجموعة من المعدات والأدوات التي يستخدمها في مزاولة نشاطه غير المشروع واعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وخاصة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.