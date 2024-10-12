حدث في 8 ساعات| السيسي يفتتح محطة قطارات بشتيل.. والحكومة تكشف حقيقة خصم 2% من المعاشات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، محطة قطارات صعيد مصر والمعروفة باسم محطة بشتيل، والحكومة تكشف حقيقة المنشورات المتداولة التي تزعم إقرار هيئة التأمينات خصم بنسبة 2% من قيمة المعاشات.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يعلق على تكلفة استيراد بعض السلع غير الضرورية: "وتقولوا الدولار غلي ليه!"

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عدد من السلع والمنتجات "الاستفزازية" التي يتم استيرادها من الخارج، لافتا إلى أنها تمثل فرصًا واعدة لرجال الأعمال لتوطين هذه الصناعات في مصر.

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كامل الوزير يكشف أسباب تأجيل بدء إنشاء مترو ترام الرمل

أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن العمل جارٍ على المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية الذي يمتد من أبو قير إلى محطة مصر بطول 21.7 كيلومترًا ويشمل 20 محطة، موضحًا أن هذا المشروع سينقل 1.5 مليون راكب يوميًا عند اكتماله.

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وزير النقل: مشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائي تمتد إلى 2573 كيلومترًا

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إنه تم تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائي بإجمالي 177 كيلومترًا، تشمل الخطوط الأول والثاني والثالث لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي افتُتحت مرحلتاه الأولى والثانية.

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ماكينات آلية لشراء الطعام.. 100 صورة لمحطة بشتيل بعد افتتاحها اليوم

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، إلى جانب عدد من مشروعات النقل الأخرى التي تشمل مجالات السكك الحديدية، ومترو الأنفاق،

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السيسي عن معاناة بناء الدولة: بنحطها على أول الطريق

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه توجد ثوابت في إدارة الدولة، من أجل تحقيق النمو المطلوب لمواكبة حياة المواطنين.

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السيسي: "مسؤولية الـ 106 مليون كبيرة ويا رب نعدي في الحساب"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الزمن كفيل بالرد على الانتقادات التي توجه للقرارات التي تتخذها الدولة، مستشهدا باتفاق السلام الذي عقده الرئيس السادات

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السيسي عن إنفاق 2 تريليون جنيه على مشروعات النقل: مكنتش أقدر أحطهم في حاجة تانية

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على افتتاح عدد من مشروعات النقل بعدد من المحافظات وعلى رأسها محطة قطارات صعيد مصر "محطة بشتيل" بمحافظ الجيزة.

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مثلث بشتيل.. كامل الوزير: محطة قطارات الصعيد 4 أضعاف محطة مصر برمسيس

قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على حل مشكلة الازدحام في ميدان رمسيس ومحطة مصر، تم التخطيط لإنشاء محطة

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رسميًا.. الصحة تقرر زيادة أسعار التطعيمات الخاصة (قائمة كاملة)

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الأسعار الجديدة للخدمات الوقائية التي تقدمها الوزارة، وخاصة الأمصال واللقاحات الإضافية بالوحدات والمراكز الصحية.

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أمطار وشبورة كثيفة.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس 48 ساعة مقبلة

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ترتفع بشكل مؤقت خلال الـ 48 ساعة المقبلة وحتى يوم الاثنين بقيم تصل لـ 3 درجات، حيث تصل الحرارة على القاهرة إلى 33 درجة.

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"الزراعة" تطلق حملة "معاك في الغيط" لتوعية المزارعين

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة توعوية إرشادية باسم "معاك في الغيط" للتوعية

والإرشاد الزراعي والإنتاج الحيواني، والتي تستهدف المساهمة في نشر الوعي

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الحكومة تكشف حقيقة خصم 2% من المعاشات بدءًا من شهر نوفمبر

كذب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة المنشورات المتداولة التي تزعم إقرار هيئة التأمينات خصم بنسبة 2% من قيمة المعاشات بدءًا من شهر نوفمبر 2024.

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