بالصور.. "التموين": ضبط 36 طن زيوت سيارات مقلدة ومعاد تدويرها بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة برئاسة السيد بلاسى، على أحد المواقع التي تقوم بالتلاعب والغش التجاري في منتج "زيوت السيارات" وتقليد عدد من الماركات المشهورة من زيوت السيارات وذلك بمنطقة قرية ابو صير مركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

وتم مداهمة المكان المذكور، وبالتفتيش تبين أن المكان عبارة عن مبنى مكون من ثلاثة أدوار، والدور الثالث عبارة عن مكان التعبئة وبه خط تعبئة وخزانات للزيت السائب ومخزن للجراكن الفارغة للماركات المشهورة والدور الثاني والأرضي مخازن للمنتج النهائى من الزيت معبأ بجراكن لمعظم الماركات المشهورة.

وعلي الفور تم التحفظ على الكميات المضبوطة من الزيت السائب باجمالي كمية 14.5 طن معبأة فى خزانات بلاستيك، وكذلك تم التحفظ على الجراكن المعبأة بعدد ١٦٠٠ جركن ماركات مختلفة باجمالى 21.5 طن، وبذلك تكون اجمالى الكمية المضبوطة ٣٦ طن زيوت سيارات مقلدة ومعاد تدويرها، كما تم التحفظ على خط الانتاج والآت المستخدمة فى التعبئة والتغليف وعدد ٢٥٠٠ جركن فارغ لماركات مختلفة.

جارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن الجدير بالذكر ان الحملة التموينية والرقابية كانت برفقة ياسر حنفي مدير عام التجارة واحمد عثمان ومحي إسماعيل وسلطان النجار وأحمد عبدالونيس من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة.

يأتي ذلك في اطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات الدكتور/ شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالرقابة والتفتيش على كافة الأنشطة والمنشأت التموينية والتجارية بالأسواق وكذلك مكافحة كافة صور الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية.