كامل الوزير يكشف أسباب تأجيل بدء إنشاء مترو ترام الرمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن العمل جارٍ على المرحلة الأولى من مشروع مترو الإسكندرية الذي يمتد من أبو قير إلى محطة مصر بطول 21.7 كيلومترًا ويشمل 20 محطة، موضحًا أن هذا المشروع سينقل 1.5 مليون راكب يوميًا عند اكتماله.

وأضاف الوزير، خلال افتتاح محطة قطارات بشتيل بحضور الرئيس السيسي، أنه سيتم بعد ذلك البدء في تطوير خط ترام الرمل، والذي يمتد من فيكتوريا إلى محطة الرمل بطول 13.2 كيلومترًا، ويضم 14 محطة.

وأشار إلى أن جميع التعاقدات والتصميمات قد استُكملت، ولكن تم تأجيل بدء الأعمال إلى منتصف العام القادم لتجنب غلق مدينة الإسكندرية بالكامل، مشيرًا إلى أنه تم تعويض خط قطار أبو قير بأتوبيسات لنقل الركاب لحين اكتمال المشروع، وأن العمل في الخط الثاني سيبدأ في يونيو المقبل.