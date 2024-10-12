شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس قضايا الدولة: شبكة الخلايا العصابية الصناعية أخطر أنواع الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

أكد المستشار إيهاب أبو زيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن أخطر أنواع الذكاء الاصطناعي هو تقنية الإدراك الذاتى والذى يستطيع أن يدرك ويفكر، كما هناك نوعا آخر من تقنية الذكاء الاصطناعي وتمثل خطورة وهو شبكة الخلايا العصابية الصناعية وتمثل العقل البشرى الصناعى الذى يستطيع أن يقرأ ما بداخل العقل البشرى.

وضرب مثالا عن خطورة شبكة الخلايا العصابية الصناعية حيث قال إن الكثير منا عندما يفكر فى أى شئ يجده على السوشيال ميديا مباشرة وهو ما يعنى أن الهواتف المحمولة أصبح بها خلال عصابية ترتبط بأعصاب مستخدم الهاتف وتقرأ ما فى علقه من أفكار.

يذكر أن نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة نظم دورة تدريبية لعدد من قضاة ومستشاري الهيئات والجهات القضائية، بعنوان عصر للذكاء الاصطناعي -إعادة تشكيل القانون بين التحديات والفرص.

وعقدت الدورة التدريبية تحت رعاية المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هئية قضايا الدولة، ويحاضر خلالها المستشار إيهاب ابو زيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد مؤسسي علم الذكاء الاصطناعي القانونى العربي وصاحب كتاب الساعة الأخيرة - للقانون البشرى، فيما يشارك في الدورة نحو 250 مستشارا وقاضيا من الجهات والهيئات القضائية.

حضر الدورة كل من المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هئية قضايا الدولة، والمستشار زين الدين العابدين الهواري رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والمستشار أحمد خليفه رئيس مجلس إدارة النادي الرياضي لمستشاري قضايا الدولة، والمستشار عصام موريس نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس لجنة التكنولوجيا وتنمية المهارات.