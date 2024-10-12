شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشهد افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، افتتاح محطة قطارات صعيد مصر ببشتيل في الجيزة، وعدد من مشروعات وزارة النقل.

وأثنى الرئيس السيسى، على الجهد المبذول من وزارة النقل لتحسين الخدمة، وقال:"إنه لو لم يبدأ التطوير مبكرا لزادت التكلفة أكثر من ذلك بكثير، حيث أن الأسعار العالمية تضاعفت"، مشيرًا إلى أن الدولة لم تملك رفاهية الوقت، ولم يكن هناك خيار إلا التطوير لتحقيق نمو يستحقه سكان مصر الذي كانوا يعيشون بخدمات صعبة .

وأشار الرئيس السيسي إلى أوضاع السكك الحديدية قبل ذلك، وحال محطات وخطوط السكة الحديد، وما تعرضت له من إهمال بسبب الظروف التي كانت تتعرض لها المنطقة والبلاد.

الرئيس السيسي خلال الافتتاح الرئيس السيسي خلال الافتتاح



الرئيس السيسي خلال الافتتاح



الرئيس السيسي خلال الافتتاح



جولة الرئيس السيسي خلال الافتتاح



الرئيس السيسي خلال الافتتاح



الرئيس السيسي خلال الافتتاح



الرئيس السيسي خلال الافتتاح



الرئيس السيسي خلال الافتتاح



الرئيس السيسي يتفقد المحطة

الرئيس السيسي خلال الافتتاح الرئيس السيسي خلال الافتتاح



الرئيس السيسي يتفقد محطة قطارات صعيد مصر