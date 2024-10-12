شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسى خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر فى بشتيل (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم، محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة وعدد من مشروعات النقل الأخرى في مجالات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق ومحاور النيل الكباري أعلى المزلقانات والكباري العلوية، حيث بلغ عدد المشروعات التي تم افتتاحها اليوم 20 مشروعا ( منها عدد 8 مشروعات تم افتتاحها بالفيديو كونفرانس).

ووجه الرئيس السيسي العديد من الرسائل المهمة خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر في بشتيل كالتالى:

كل فترة يتم التأكيد على أن الرئيس الراحل السادات هزم خصومه وهو غير موجود

لم نتوقف أبدًا عن العمل فى ظل الظروف الحالية

مستمرون فى العمل لتطوير الريف المصرى

مصرون على استكمال مراحل حياة كريمة رغم الظروف الصعبة

الإنفاق الكبير فى قطاع النقل كان ضروريًا

هناك ثوابت فى إدارة عملنا فى كل الأصعدة

تطوير قطاع النقل جهد الدولة وبنتكلم عن تكلفة 2 تريليون جنيه

أرحب بأهالى سيناء.. وكل ذرة رمل من سيناء أمانة فى رقبتنا ورقبتكم

تطوير مشروعات النقل بأموال ضخمة لتجهيز الدولة وخدمة المواطنين

إحنا نتعب لأجل بكره ودى أساسيات لتطوير وبناء الدولة

سعينا من أجل بناء مستقبل للأجيال القادمة وتوفير الأساسيات التى لا يمكن الاستغناء عنها

أدعو المستثمرين ورجال الصناعة للنظر إلى المنتجات التى يتم استيرادها والعمل على توطينها

نستطيع صناعة وإنتاج العديد من المنتجات التي يتم استيرادها بملايين الدولارات

انفوجراف الرئيس السيسي

