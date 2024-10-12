شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: السادات هزم خصومه وغلبهم وهو مش موجود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن قرارات الرئيس الراحل أنور السادات، قائلا: "لما اتكلمنا الرئيس السادات وقلنا اللى عمله ساعتها كله خصومه كانوا كسبانين.. كل الدنيا قاطعت مصر.. متهأيلي إن كل 10 سنين بيتكتبله صفحة جديدة علشان إنت هزمت خصومك وإنت مش موجود.. الله يرحمك.. وأنت مش موجود كل خصومك هزمتهم وغلبتهم.

جاء ذلك خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر فى بشتيل.