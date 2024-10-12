شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: تطوير مشروعات النقل بأموال ضخمة لتجهيز الدولة وخدمة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حجم الأموال الضخمة التي تم إنفاقها لتطوير قطاع النقل داخل الدولة المصرية، قائلا: "الكلام عن 2 تريليون جنيه كانوا ممكن يتحطوا في حاجة تانية.. ده كلام مهم بنسمعه.. لا ماكنتش اقدر لو كنا بنتكلم عن تجهيز البلد.. لخدمة المواطنين وخدمة حركة دولة عاوزه تنمو عددها 106 ملايين ويمكن أكثر.. إزاي هنقدر نعمل ده للدولة بدون إنفاق هذه الأموال".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في قطاع النقل منها محطة قطارات الصعيد في بشتيل: "بنتكلم عن الضروريات والأساسيات.. القديم خرج من الخدمة والجديد مش موجود ده خالص.. الانفاق ده كان مهم جدا.. هل الوقت ممكن يبقي أطول من كده للتنفيذ والإنفاق.. التكلفة المالية لتطوير المشروعات المختلفة ممكن تزيد.. مش علشان سعر الدولار في مصر اتغير بس.. الأسعار العالمية تضاعفت.. 2 مليون دولار بقت أكثر من 4 ملايين دولار لشراء الجراجات مثل السكة الحديد.. وهكذا في كل القطاعات".

وتابع الرئيس السيسي: "دي ثوابت في إدارة العمل داخل الدولة.. انك تعمل دولة قادرة على النمو من أجل حياة الناس في مصر.. 106 مليون مواطن عايشين في مصر على شريحة صغيرة بخدمتها.. والخدمات صعبة وده تعبير مهذب".