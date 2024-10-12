شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: تطوير قطاع النقل جهد الدولة وبنتكلم عن تكلفة 2 تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مشروعات الدولة في قطاع النقل كانت مهمة جدا، متابعا: "اللي شوفناه النهارده في محطة قطارات بشيل وغيرها من مشروعات النقل ده جهد الدولة المصرية ووزارة النقل.. مش إنها تحسن مستوي الخدمة بس".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في قطاع النقل منها محطة قطارات الصعيد في بشتيل: "قطاع مثل قطاع السكة الحديد كان مهملا على مدي عشرات السنين، وما كنشي ترف مننا أن ده يتعمل.. إحنا بنتكلم عن تكلفة مالية تقدر بـ 2 تريليون لقطاع مشروعات النقل المختلفة".