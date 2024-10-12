شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم مهرجانا رياضيا بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 51 لإنتصارات أكتوبر المجيدة، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مهرجاناً رياضياً على ملاعب جهاز الرياضة للقوات المسلحة بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

تضمنت فعاليات المهرجان إقامة العديد من المسابقات بين الفرق الرياضية من أعضاء الجمعية، شملت منافسات ألعاب القوى وكرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة وكرة الريشة الطائرة وإجتياز الموانع بالكراسى المتحركة، وإتسمت المسابقات بالروح الرياضية العالية، كما قدمت الموسيقات العسكرية عدد من العروض الموسيقية والمعزوفات الوطنية.

وألقى اللواء أركان حرب مدحت عبدالعزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأعضاء الجمعية من أبطال القوات المسلحة وأسرهم عرفانًا بدورهم الوطنى وتضحياتهم للحفاظ على الوطن وصون مقدراته، مشيراً إلى الإنجازات التى حققتها الفرق الرياضية بالجمعية على المستويين المحلى والدولى بما يعكس مدى ما يتمتعون به من مستوى متميز وقدرات إستثنائية.

وفى نهاية المهرجان تم توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس على الفرق الفائزة.