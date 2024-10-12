شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس قضايا الدولة: الذكاء الاصطناعى تحد جديد لعدم وجود قانون يحكمه والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار إيهاب أبو زيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وصاحب كتاب الساعة الأخيرة للقانون البشرى، إن الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية ولكن أصبح أمرا أساسيا وضروريا فى كافة المجالات والذى أصبح تحديا أمام الجميع.

وأضاف ابو زيد خلال الدورة التدريبية التى ينظمها نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة اليوم بعنوان عصر للذكاء الاصطناعي -إعادة تشكيل القانون بين التحديات والفرص، أن هناك تحدى فى استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي خاصة وأنه لا يوجد قانون حاكم حتى الآن لهذه التقنية.

وأشار إلى أن هناك عدد من الجرائم التى وقعت فى مصر جراء الذكاء الاصطناعي والطفرة التكنولوجية التى يشهدها العالم ومنها جريمة سفاح التجمع الخامس وكذا جريمة طفل شبرا التى ارتبطتا بالدارك ويب.

وكشف المستشار إيهاب أبو زيد خلال الدورة التدريبية عن أن هناك روبورتات ارتكبت جرائم كالقتل والسرقة ولا يوجد قانون يحاسبها.

يذكر أن نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة نظم دورة تدريبية لعدد من قضاة ومستشاري الهيئات والجهات القضائية، بعنوان عصر للذكاء الاصطناعي -إعادة تشكيل القانون بين التحديات والفرص.

وعقدت الدورة التدريبية تحت رعاية المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هئية قضايا الدولة، ويحاضر خلالها المستشار إيهاب ابو زيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد مؤسسي علم الذكاء الاصطناعي القانونى العربي وصاحب كتاب الساعة الأخيرة - للقانون البشرى، فيما يشارك في الدورة نحو 250 مستشار وقاضيا من الجهات والهيئات القضائية.

حضر خلال الدورة كل من المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هئية قضايا الدولة، والمستشار زين الدين العابدين الهواري رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والمستشار أحمد خليفه رئيس مجلس إدارة النادي الرياضي لمستشاري قضايا الدولة، والمستشار عصام موريس نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس لجنة التكنولوجيا وتنمية المهارات.