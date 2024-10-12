شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة التدريبية لقضاة ومستشارى الهيئات القضائية حول الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت منذ قليل الدورة التدريبية التى ينظمها نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، اليوم السبت، بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة بالزمالك، لعدد من قضاة ومستشاري الهيئات والجهات القضائية، بعنوان عصر للذكاء الاصطناعي -إعادة تشكيل القانون بين التحديات والفرص.

وعقدت الدورة التدريبية تحت رعاية المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هئية قضايا الدولة، ويحاضر خلالها المستشار إيهاب ابو زيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد مؤسسي علم الذكاء الاصطناعي القانونى العربي وصاحب كتاب الساعة الأخيرة - للقانون البشرى، فيما يشارك في الدورة نحو 250 مستشار وقاضيا من الجهات والهيئات القضائية.

وحضر خلال الدورة كل من المستشار عبد الرازق شعيب رئيس هئية قضايا الدولة، والمستشار زين الدين العابدين الهواري رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والمستشار أحمد خليفه رئيس مجلس إدارة النادي الرياضي لمستشاري قضايا الدولة، والمستشار عصام موريس نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس لجنة التكنولوجيا وتنمية المهارات.