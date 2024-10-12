شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى الأسقف سمير شحاتة رئيس مجمع كنائس النعمة الرسولية السابق والان مع تفاصيل الخبر

ينعى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الفاضل الأسقف سمير شحاته، رئيس مجمع كنائس النعمة الرسولية السابق، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

وجاء بيان الطائفة "بمزيد من الحزنِ، نودع رجلَ الله، الأسقفَ سمير شحاته، الذي ترك بصمةً روحيةً وتاريخًا من خدمة الكنيسة المتفانية بكل إخلاص".

ويتقدَّم الدكتور القس أندريه زكي بخالص العزاء لجميع أفراد الأسرة وشعب كنائس النعمة الرسولية وجميع محبيه.