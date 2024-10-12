شكرا لقرائتكم خبر عن 1276 سائق حافلات مدرسية خضعوا للكشف المبكر وضبط 4 سائقين يتعاطون مخدر الحشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن نتائج حملات لجان الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية، حيث تم الكشف على 1276 سائقا خلال أول 3 أسابيع من العام الدراسي 2024/ 2025 ، بالعديد من المحافظات المختلفة، وانخفضت نسبة التعاطي إلى 0.3%، بعدما كانت 12% عام 2017 ومن ثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم فصله من المدرسة ،بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني واحالته الى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.



‎وتستمر تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس طول فترة الدراسة من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم ، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية .